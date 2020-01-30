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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يؤسس «وحدة خاصة» لمواجهة كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:39 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأسيس «وحدة خاصة»، لمواجهة فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 170 في الصين.


وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التي ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومي الأميركي.

وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.

ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأميركيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.

وعرض الرئيس الأمريكي، الإثنين، تقديم أي مساعدة تحتاجها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال «ترامب»، الذي خاض حربا تجارية ضروسا مع بكين على مدى 18 شهرا، على تويتر: "على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بالفيروس".

وأضاف: «أفادت تقارير بوجود عدد قليل جدا من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينغ تقديم أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا متميزون».

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