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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

الخميس 30/يناير/2020 - 07:25 ص
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ من خلال فعاليات نادى السينما٬ في الرابعة من عصر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الأمريكي الروائي الطويل the changeling أو "استبدال" من بطولة النجمة العالمية إنجيلينا جولي٬ ومن إخراج كلينت إيستوود. قصّة مايكل سترازنسكي، مستوحى من قصّة حقيقيّة حدثت في لوس أنجلوس سنة 1928 عن امرأة أدركت أن الطفل الذي ردّ إليها بعد فقدانه لم يكن ابنها الحقيقي. ويناقش الفيلم الناقد السينمائي عبد الله محمد.الفيلم من إنتاج عام 2008 وتبلغ مدة عرضه 141 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة أمريكية تدعى "كريستين كولينز" يختفي ابنها الوحيد "والتر" بعد عودتها من العمل، وتظل لفترة 5 شهور في البحث عنه حتى تعثر شرطة ولاية لوس أنجلوس عليه، وتكتشف أنه ليس هو ولكن الطفل يدعى أنها ابنها، وتتأكد من خلال قصر طوله ببوصتين عن ادعائه وأيضا من خلال طبيب الأسنان حيث يتضح عدم وجود التجويف بين أسنان الطفل، ومن خلال المعلمة في المدرسة حيث يفشل الطفل العثور على مكانه في الفصل.

تصطدم الأم برد فعل الشرطة عند إنكارها للطفل، بسبب خوفهم من التأثير السلبي على الدعاية الانتخابية لعمدة الولاية، وسوء صورة الشرطة أمام الإعلام، بسبب وجود رجل دين نشط سياسا "جوستاف" يسعي إلى فضح فسادهم وتقصيرهم أمام الرأى العام، فتتعرض للإيداع في مصحة عقلية لكي تجبر على الاعتراف كتابينا باختلالها العقلي وبالطفل.

تكتشف في المصحة وجود كثير من النساء اللاتى تعرضن للفساد من رجال الشرطة والعاملين في المصحة بسبب تهديد للشرطة، فتم إلقائهن في المصحة وتعرضن لجلسات الكهرباء والمهدئات، ومن بينهن كارول ديكستر، زميلتها التي تتوضح لها حقيقة الوضع هنا.

يهيج الرأي العام بعد العثور مقبرة جماعية لــ20 طفل تم قتلهم على يد قاتل متسلسل يرشدهم عليها مساعدة الطفل، ويعتقدوا أن من بين العظام المدفونة ابنها الحقيقي، وتتم المحاكمة وإيقاف ذاك الشرطي وإقالة رئيس الشرطة والحكم بالإعدام على القاتل.

بعد مرور 5 أعوام يعثر على طفل استطاع النجاة والهروب من القاتل والاختفاء كل تلك الفترة، فيقص عليهم كيفية هروبه مع طفلين من بنيهم والتر، وتظل هي على أمل العثور عليه إلى الأبد.

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