عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

يعرض قصر المانسترلي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس٬ الفيلم الروائي الطويل «لما بنتولد»، بحضور صناع وأبطال الفيلم ومجموعة من النُقاد والصحفيين ومحبي السينما، وذلك في إطار استمرار النجاح الكبير الذي يحققه المركز الدولي للفنون بالقصر، من حفلات وندوات موسيقية، يتسع أيضًا نشاط المركز ليشمل نوع آخر من الفنون وهو السينما.ويُعد الفيلم، وهو إنتاج عام 2019، تجربة سينمائية فريدة اعتمدت فى كل عناصرها على الشباب بعيدًا عن الفكر التجاري، ويضم من الفنانين عمرو عابد، وابتهال الصريطى، وأمير عيد، وبسنت شوقى، ودانا حمدان، ومحمد حاتم، وسلمى حسن، وحنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى، وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها، وإخراج تامر عزت، وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد، موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.ويتناول الفيلم ثلاث قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومنها قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طول الأحداث إقناعه بالعدول عنها، إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، أما القصة الثانية فهي لفتاة تمر بتجربة عاطفية مع شاب، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة الفيلم يديرها ويناقش عناصر الفيلم فيها المخرج أمير رمسيس.يشار إلي أن قصر المانسترلي يقع فى نهاية شارع المقياس بجوار مقياس النيل بالروضة، وقد أنشأه حسن فؤاد باشا المانسترلي في سنة 1850 الذي كان أول محافظ لمصر حمل هذا اللقب وذلك في عهد سعيد باشا، وقد شغل المانسترلي وظائف عديدة منها رئاسة مجلس الأحكام في عهد عباس الأول وناظرًا للداخلية في عهد سعيد باشا، وقد توفي المانسترلي في عام 1858.القصر تحفة معمارية نادرة تطل على النيل، وقد بنى هذا القصر على أطلال ثريا النجم صالح الدين أيوب، ويتكون من صالة مستطيلة مسقوفة بسقف خشبي وجناح بالجهة الغربية يضم قاعة للمعيشة وحجرتين للنوم وحمام بالإضافة إلى حجرة أخرى بالجهة الشمالية. ويحيط بالقصر من الجهة الجنوبية الغربية شرفة خشبية تطل على النيل من خلال بوائك ثلاثية من الخشب زخرفت أسقفها بزخارف نباتية وهندسية ويتوج واجهات القصر رفرف خشبي على هيئة الكورنيش المصري. وقد تم زخرفة الجدران والسقف من الداخل بأسلوب الباروك والروكوكو الأوروبي الذي انتشر في تلك الفترة، وقد نفذت هذه الزخارف بواسطة التلوين بالألوان الزيتية على الأسقف الجصية والخشبية.