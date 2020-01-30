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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

اليوم.. شاكر عبدالحميد يناقش «الإبداع والاضطراب النفسى» بمعرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 06:48 ص
الدكتور شاكر عبدالحميد
الدكتور شاكر عبدالحميد
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات حفلات توقيع "كاتب وكتاب"٬ تستقبل قاعة بلازا 2 بالدور الثاني٬ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ من الساعة الثانية ظهرًا، وحتى الثالثة عصرًا، مناقشة وتوقيع كتاب "الدخان واللهب: عن الإبداع والاضطراب النفسي" والصادر حديثًا عن دار العين٬ للناقد الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق.

هذا ويناقش الكتاب كلا من: الدكتور إيهاب الخراط والدكتور عبد المقصود عبد الكريم.

يتطرق الكتاب إلى الإبداع والاضطراب النفسي، والدخان رمز للاكتئاب وتجلياته، أما اللهب فهو رمز للشغف والهوس والدافعية العالية للإبداع، ومع عرض ومناقشة لأحدث النظريات في مجالات الإبداع، والأمراض النفسية، والانتحار والإدمان والعلاج بالإبداع، وغير ذلك من الموضوعات.

يشار إلي أن شاكر عبدالحميد، شغل سابقًا منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني في أكاديمية الفنون، وهو متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار، وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضا.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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