رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

توقيع «كنت حمار وأشياء أخرى» بدار الكرمة فى معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 06:42 ص
غلاف كتاب «كنت حمار
غلاف كتاب «كنت حمار وأشياء أخرى»
نضال ممدوح
طباعة
تُقيم دار الكرمة للنشر٬ حفل إطلاق وتوقيع كتاب «كنت حمار وأشياء أخرى.. مشاهد شخصية في منتهى الحمورية»، والصادر حديثًا عن الدار للكاتب هشام منصور٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 بجناح دار الكرمة، صالة 2 - B18.

يقول الإعلامي الساخر هشام منصور في أول كتاب له:«وأنا طفل صغير كان حلمي إني أكتب كتاب أحكي فيه قصص زي اللي باقراها، بس وقتها ما كانش عندي أي حاجة أحكيها غير قصص سلسلة ملف المستقبل ورجل المستحيل وأفلام الكارتون اللي شفتها، لما كبرت، اكتشفت إن حياتي ما كانتش بعيدة أوي عن الأفلام دي، وطلعت أكبر فيلم كارتون فيها».

وأضاف: «ده أول كتاب ليَّ في حياتي، أتمنى عزيزي القارئ أنك تتقبله قبول ميريام فارس في مدرسة طبري الحجاز بنين، أو قبول ميريام فارس بصفة عامة، ويكون حلو كده وخفيف على قلبك، وتستفيد منه أي حاجة».

هشام منصو،ر كاتب ساخر وإعلامي مصري قدم عدة برامج ناجحة على الـ«يوتيوب»، والتلفزيون، مثل «العلم والإيمان»، و«برنامج آخر الليل»، كما شارك في كتابة سيناريو فيلم «كدبة كل يوم»، وكان رئيس ورشة كتابة برنامج «أسعد الله مساءكم» من تقديم أكرم حسني.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية-.
والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوز «الكرمة» بأفضل ناشر بمعرض الكاتب.. تعرف على إصداراتها

من «ميكى» لـ«ابن النفيس».. أطفال معرض الكتاب يتحدثون لـ«الدستور»

اليوم.. عمر طاهر يوقع «من علم عبدالناصر شرب السجاير؟» بمعرض الكتاب

«سموم قطر» في دار الكتب القانونية بمعرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

منذ يوم

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

منذ حوالي 13 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تحرك فلسطينى فى مجلس الأمن ضد «خطة ترامب» للسلام

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

أول تحرك فلسطينى فى مجلس الأمن ضد «خطة ترامب» للسلام

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أبرز النصائح للقضاء على «السيلوليت» في شهر

الضوء الأزرق يساعد على تخفيف مضاعفات ارتجاج المخ

دراسة تكشف أثر فقدان حاسة الشم على العلاقة الزوجية

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

منوعات

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة