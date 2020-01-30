توقيع «كنت حمار وأشياء أخرى» بدار الكرمة فى معرض الكتاب

تُقيم دار الكرمة للنشر٬ حفل إطلاق وتوقيع كتاب «كنت حمار وأشياء أخرى.. مشاهد شخصية في منتهى الحمورية»، والصادر حديثًا عن الدار للكاتب هشام منصور٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 بجناح دار الكرمة، صالة 2 - B18.يقول الإعلامي الساخر هشام منصور في أول كتاب له:«وأنا طفل صغير كان حلمي إني أكتب كتاب أحكي فيه قصص زي اللي باقراها، بس وقتها ما كانش عندي أي حاجة أحكيها غير قصص سلسلة ملف المستقبل ورجل المستحيل وأفلام الكارتون اللي شفتها، لما كبرت، اكتشفت إن حياتي ما كانتش بعيدة أوي عن الأفلام دي، وطلعت أكبر فيلم كارتون فيها».وأضاف: «ده أول كتاب ليَّ في حياتي، أتمنى عزيزي القارئ أنك تتقبله قبول ميريام فارس في مدرسة طبري الحجاز بنين، أو قبول ميريام فارس بصفة عامة، ويكون حلو كده وخفيف على قلبك، وتستفيد منه أي حاجة».هشام منصو،ر كاتب ساخر وإعلامي مصري قدم عدة برامج ناجحة على الـ«يوتيوب»، والتلفزيون، مثل «العلم والإيمان»، و«برنامج آخر الليل»، كما شارك في كتابة سيناريو فيلم «كدبة كل يوم»، وكان رئيس ورشة كتابة برنامج «أسعد الله مساءكم» من تقديم أكرم حسني.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية-.والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.