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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«المصرية اللبنانية» توقع كتاب «أهل العقل» بالمعرض.. اليوم

الخميس 30/يناير/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم الدار المصرية اللبنانية٬ في الرابعة عصر اليوم٬ لقاء مع الدكتور عبد الهادي مصباح، في جناح رقم B17 بصالة 1، لتوقيع كتابه الجديد «مخ القلب وإعجاز رب الأكوان» والصادر عن الدار.

ويسبق اللقاء حفل توقيع كتاب «أهل العقل.. حوارات مع قادة الفكر الأصولي والتنويري» للكاتب محمود الورواري.

ويتضمن الكتاب مقابلات شخصية مع العديد من قادة الفكر الإسلامي مثل الدكتور شوقي علام مفتي مصر، والشيخ حمدة سعيد مفتي تونس، والدكتور علي جمعة المفتي السابق، وآخرين.

وتتوزع المقابلات، عبر أربعة فصول، بمقابلات تليفزيونية أجراها محمود الورواري خلال عمله الإعلامي، أولها الخطاب الديني بين التجميد والتجديد، وثانيها الفكر الديني بين المعاصرة والتحديث، وثالثها المرأة المفكرة وقضاياها الدينية والاجتماعية والثقافية، ورابع هذه الأسئلة والفصول هو أفغانستان والمجاهدين العرب.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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