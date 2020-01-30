دار «العين» تقيم حفلين لتوقيع إصداراتها بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم دار «العين» للنشر في قاعة 1 جناح «38 B» بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم الخميس، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصدراتها٬ حيث يبدأ الحفل الأول من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا٬ لتوقيع مروة رخا٬ كتابها «أنا وآدم والمنتوسوري».أما حفل التوقيع الثاني٬ فيبدأ من الرابعة وحتى السادسة مساء٬ إذ يوقع المترجم عبد المقصود عبد الكريم النسخة العربية من كتابه «التفرد والنرجسية»، ورواية «علي ونينو».وتتناول رواية «علي ونينو» قصة حب بين صبي أذربيجاني٬ مسلم وفتاة جورجية مسيحية في «باكو» في السنوات 1918-1920، وهي تستجلي المعضلات التي صنعها الحكم الأوروبي على مجتمع شرقي وتقدم صورة حية لمدينة باكو عاصمة أذربيجان خلال فترة جمهورية أذربيجان الديمقراطية التي سبقت فترة حكم الاتحاد السوفيتي الطويل.وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم عام 2016 سيناريو كريستوفر هامبتون٬ وإخرج آصف كاباديا، قاما بالأدوار الرئيسية للفيلم كل من: ماريا فالفيردي وآدم بكري.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.