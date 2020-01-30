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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

الخميس 30/يناير/2020 - 06:25 ص
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
محمد مجدي
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تحدثت الفنانة شيرين عن مسرحيتها الجديدة «الزهر لما يلعب»، بمشاركة الفنانة سمير غانم، مشيرة إلى أنها وافقت على المسرحية لأنها لا تخص مسرحية المتزوجون على أي نحو.

وقالت شيرين، في تصريحات لـ«الدستور»: «أنا بطبعي لا أحب تكرار التجارب الناجحة، فأنا لا أعيش على أنقاض الماضي، فأنا أؤمن أن الاستثمار في الماضي أو في أي شى ناجح يعني أنني لا أزال مكاني ولم أتقدم للأفضل، فأنا أسعى لتقديم المختلف طوال الوقت».

وتابعت عن كواليس التعاون الجديد مع سمير غانم قائلة: «سمير غانم يشع طاقة إبداعية وأجتماعية وكوميدية طوال الوقت، كما أن أفراد أسرته بالكامل لديها نفس الطاقة، فقد حضرت دنيا وإيمي البروفات وكذلك صديقتي التي أحبها كثيرًا دلال عبد العزيز، وكانت الأجواء عائلية للغاية».

ويلتقى من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين في «الزهر لما يلعب»، بعد أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية «المتزوجون»، على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، وهي من إخراج طارق الإبياري.

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