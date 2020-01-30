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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

اليوم حفل توقيع رواية «رقصة الخذلان» بمعرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 05:19 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستضيف دار «المثقف» بقاعة 1 جناح b10 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في الساعة الثانية وحتى الخامسة من مساء اليوم٬ حفل توقيع رواية «رقصة الخذلان» والصادرة عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع٬ للكاتبة مني ياسين.

ويعتبر «رقصة الخذلان» هو العمل الرابع لمنى ياسين بعد أن صدر لها المجموعتان القصصيتان «الحضن المفقود»، و«عشق وخيانة»، بالإضافة إلى كتاب «خبايا نسائية».

ومما جاء على الغلاف الخلفي: «لا تنزعج مما سأصير عليه، فهذه رغبتك وقد حققتها لك، لا تنتظر ظهور أنيابي، فلست مصاصة دماء، لا تخش شيئًا يا صغيري فلن أؤذيك. فقط سأقضي معك رقصتنا الأخيرة، فهل تقبل؟».


وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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