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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأزهر يعلن موعد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

الخميس 30/يناير/2020 - 05:22 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
عبدالهادي أبوطالب
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كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2019 /2020.

وصرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه تم الانتهاء أمس الأربعاء، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجرى الآن عملية المراجعة، وسيتم إعلان النتيجة خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه فور اعتمادها سيتم نشرها فورًا على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول لكل محافظة على حدة، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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