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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استشاري: حالة الهلع من «كورونا» مبالغ فيها

الخميس 30/يناير/2020 - 04:02 ص
الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة
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الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة، أن الاهتمام الإعلامي بفيروس «كورونا» مبالغ فيه، مشيرًا إلى نسبة الوفاة الناتجة عنه لا تتعدى الـ5%، في حين أن هناك أمراض نسبة الوفاة فيها أكثر مثل الالتهاب الرئوي، ولذى تصل فيها الوفاة إلى نسبة 10%.

وأكد «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «CBC»، أنه في الوقت في الوقت ذاته يجب اتخذا الاحتياطات اللازمة واستخدام وسائل الحذر لمنع تفشي الفيروس.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية، أوضح أنه بجب تحديد مكان حجر صحي للمرضى، فمثلًا الأماكن الموبوءة مثل الصين لا أحد يخرج منها أو يسافر لها فضلًا عن توقيع كشف طبي على القادمين من المناطق الموبوءة.

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