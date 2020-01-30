فحص 2.6 مليون طفل سنويًا لعلاج ضعف السمع

كشف الدكتور أحمد مصطفى، مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع، حجم جهود المبادرة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة.وقال «مصطفى»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إن المبادرة قامت بالكشف عن 303 آلاف حالة خلال 3 شهور فقط، مشيرًا إلى أن هذا أمر جيد جدًا.وأوضح أن المبادرة الرئاسية تستهدف 2.6 مليون طفل سنويًا، وهذا لم يحدث خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أنه تم إعداد مبادرة مسح سمعي إلزامي للأطفال حديثي الولادة، بهدف منع وجود إعاقة سمعية.