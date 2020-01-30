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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أفضل 5 أجهزة راوتر منزلية

الخميس 30/يناير/2020 - 03:49 ص
أجهزة راوتر منزلية
أجهزة راوتر منزلية
وكالات
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عرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية مجموعة من أفضل أجهزة الراوتر المنزلية التي يمكن شراؤها على الإنترنت.

1- جهاز Linksys EA6900
هذا الجهاز بـ 99.99 دولار من موقع «لينك سيس»، إذا كنت تبحث عن بث فيديو عالي الجودة، أو كان هناك حمولة عائلية كبيرة على الإنترنت، فسيوفر لك هذا الجهاز اتصالًا سريعًا بدرجة كافية.

2- جهاز Linksys WRT1900AC
يبلغ سعر هذا الجهاز 149.99 دولار من موقع «لينك سيك»، ويتميز براوتر سريع وذكي مع ميزات إضافية، مثل شريحة الكمبيوتر التي تنقل الإنترنت بكفاءة، كما أن فيه منافذ سريعة ذكية لتوصيل محركات الأقراص الصلبة للحصول على المعلومات من أي مكان.

3- جهاز Asus RT-N56U
يبلغ سعره 199.99 دولار من «أمازون»، ويتميز براوتر صغير الحجم، وبسعر مناسب، ويسمح باتصال قوي عبر حزمة ترددية عريضة.

4- جهاز D-Link Wireless AC1900
سعره 179.99 دولار من «أمازون»، يمتاز الراوتر بسرعة وقوة تنافس أجهزة الراوتر الأكثر كلفة رغم أنه بأقل من 200 دولار.

5- جهاز Netgear R8000 Nighthawk
يبلغ سعره 227.99 دولار من «أمازون»، يتميز هذا الراوتر بسرعة فائقة تصل إلى 3.2 جيجابت في الثانية، ويضم هوائيات فعالة تضمن الحصول على اتصال جيد لمسافات بعيدة.

6- جهاز Netgear D6400
يبلغ سعره 129 دولار من «أمازون»، يحتوي هذا الراوتر على مودم مدمج، ما يعني توصيله مباشرة بخط هاتف ليبدأ العمل على الفور، ويمكن أن يعمل مع أي نوع من أنواع الاتصال، بما في ذلك الألياف الضوئية، وربطها بقوة في جميع أنحاء المنزل، وهو مزود ببرنامج خاص سهل الإعداد.

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