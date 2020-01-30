أيمن سلامة: تجربة «بنات ثانوى» تحاكى الواقع وتخدم المجتمع

قال المؤلف أيمن سلامة، إن قصة فيلم «بنات ثانوي»، كانت بحوزته منذ فترة طويلة، وكانت بسبب ما شاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من سلبيات تواجدت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله يفكر في كتابة نص سيناريو يتناول كل هذه المشاكل المختلفة.وأكد«سلامة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تدخل الأبطال والمخرج في سيناريو العمل أمر طبيعي أن يحدث من خلال المناقشة المستمرة حول الشخصيات والتركيبة الكاملة للفيلم، حتى نصل لأفضل تصور ممكن للعمل، وهذا في صالح الفيلم؛ لأن تعدد الأفكار بالتأكيد تخرج في النهاية لقصة مختلفة متعددة الأشكال.«بنات ثانوي» بطولة هنادي مهني، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وجميلة عوض، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.