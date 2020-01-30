الضوء الأزرق يساعد على تخفيف مضاعفات ارتجاج المخ

قالت نتائج دراسة أجريت في جامعة أريزونا إن الضوء الأزرق يساعد على تخفيف المضاعفات التي تحدث خلال السنة التالية لارتجاج المخ متوسط الشدة.ويشكو المصابون بصدمات قوية في الدماغ من صعوبة التركيز، واضطرابات النوم، وتصل نسبة الشكوى من هذه المضاعفات إلى 50 بالمائة من الحالات خلال أول شهر بعد الحادث، وتظل الشكوى مستمرة لمدة سنة كاملة لدى 15 من المصابين.وبحسب التقارير الطبية، تحدث معظم حالات ارتجاج المخ نتيجة حوادث السيارات، والسقوط، كما تعتبر هذه الإصابة شائعة بين العسكريين.كما أن بعض المصابين يواصل حياته من دون انتباه إلى أن الصدمة أو الارتطام الذي أصاب دماغه قد سبب ارتجاجًا للمخ، فيتأخر تشخيص الحالة فترة إلى أن يعاني المصاب من المضاعفات المشار إليها.ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيوروبيولوجي أوف ديزيز"، وأظهرت تجارب الدراسة التي أجريت على مصابين أن التعرّض للضوء الأزرق في الصباح يساعد على الشفاء من مضاعفات ارتجاج المخ.وخلال التجارب تم علاج 32 مصابًا بارتجاج المخ عن طريق تعريض المريض للضوء الأزرق لمدة 30 دقيقة في صباح كل يوم بعد أن يستيقظ لمدة 6 أسابيع كاملة.ويساعد الضوء الأورق على تنبيه الدماغ إلى ضرورة الاستيقاظ والتركيز خلال النهار، ويهيئها للنعاس ليلًا.