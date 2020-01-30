رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الضوء الأزرق يساعد على تخفيف مضاعفات ارتجاج المخ

الخميس 30/يناير/2020 - 03:16 ص
جريدة الدستور
طباعة
قالت نتائج دراسة أجريت في جامعة أريزونا إن الضوء الأزرق يساعد على تخفيف المضاعفات التي تحدث خلال السنة التالية لارتجاج المخ متوسط الشدة.

ويشكو المصابون بصدمات قوية في الدماغ من صعوبة التركيز، واضطرابات النوم، وتصل نسبة الشكوى من هذه المضاعفات إلى 50 بالمائة من الحالات خلال أول شهر بعد الحادث، وتظل الشكوى مستمرة لمدة سنة كاملة لدى 15 من المصابين.

وبحسب التقارير الطبية، تحدث معظم حالات ارتجاج المخ نتيجة حوادث السيارات، والسقوط، كما تعتبر هذه الإصابة شائعة بين العسكريين.

كما أن بعض المصابين يواصل حياته من دون انتباه إلى أن الصدمة أو الارتطام الذي أصاب دماغه قد سبب ارتجاجًا للمخ، فيتأخر تشخيص الحالة فترة إلى أن يعاني المصاب من المضاعفات المشار إليها.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيوروبيولوجي أوف ديزيز"، وأظهرت تجارب الدراسة التي أجريت على مصابين أن التعرّض للضوء الأزرق في الصباح يساعد على الشفاء من مضاعفات ارتجاج المخ.

وخلال التجارب تم علاج 32 مصابًا بارتجاج المخ عن طريق تعريض المريض للضوء الأزرق لمدة 30 دقيقة في صباح كل يوم بعد أن يستيقظ لمدة 6 أسابيع كاملة.

ويساعد الضوء الأورق على تنبيه الدماغ إلى ضرورة الاستيقاظ والتركيز خلال النهار، ويهيئها للنعاس ليلًا.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

الهند تدق طبول الحرب مع باكستان.. «الهزيمة فى 10 أيام»

منذ يوم

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 14 ساعة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أول تحرك فلسطينى فى مجلس الأمن ضد «خطة ترامب» للسلام

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

الضوء الأزرق يساعد على تخفيف مضاعفات ارتجاج المخ

دراسة تكشف أثر فقدان حاسة الشم على العلاقة الزوجية

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

منوعات

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة