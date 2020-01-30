اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس

أفادت شبكة قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع اشتباكات عنيفة بمنطقة سيدي سليم بطريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة العربية، أن هناك بارجات تركية تنزل جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس الليبي.وعرضت «العربية» لقطات مصورة، لعدد من المقاتلين السوريين في ليبيا، خلال تقاضيهم أول رواتبهم بالدينار الليبي والدولار.وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد أن تركيا تنقل مسلحي تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، لافتا إلى أن العملية التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في منطقة أبو قرين استباقيا ورسالة للميليشيات.وأكد على أن عمليات قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المعركة مستمرة مع الإرهابيين والميليشيات الإجرامية والسوريين المغرر بهم، الذين تم إحضارهم للقتال إلى جانب ميليشيات مصراتة.