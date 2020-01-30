محمد رمضان يقترب من الربع مليار مشاهدة بـ«إنساي»

تعدت أغنية «إنساي» للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز الـ200 مليون مشاهدة على قناة رمضان عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».





ووصل حجم مشاهدات الأغنية إلى 205 ملايين متابع على «يوتيوب» منذ طرحها 17 يوليو الماضي، وهي من كلمات وألحان المغربي سعد لمجرد، وقد تنوعت كلماتها بين اللهجتين المصرية والمغربية.



