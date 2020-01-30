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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو للفلسطينيين: لن تحصلوا على أفضل من ذلك

الخميس 30/يناير/2020 - 02:35 ص
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالنظر إلى خطة السلام المقترحة والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي لحل القضية الفلسطينية.

وأكد نتنياهو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أفضل من الخطة التي اقترحتها إدارته مشيدًا في الوقت ذاته بعلاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبره «أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب إن «اليوم هو خطوة كبيرة نحو السلام»، مضيفا أن رؤيته للسلام مختلفة تمامًا عما طرح في الماضي، وتتكون من 80 صفحة، وأنها أشمل خطة مقدمة حتى الآن.

وأضاف: «إسرائيل تتخذ خطوة نحو السلام والفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل، وخطة السلام المقترحة مسار قوي للأمام.. هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية».

وأكد ترامب أن خطة السلام تنص على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل، وتقدم حل دولتين واقعيا، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة الأراضي، مشيرا إلى أن خطته قد تكون آخر فرصة للفلسطينيين لإقامة دولة وفقا لعدة شروط، ويكون لها عاصمة في القدس الشرقية.

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