أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة السعر بالجنيه المصريعيار 24: 787 إلى 790 جنيهًاعيار 22: 722 إلى 724 جنيهًاعيار 21: 689 إلى 691 جنيهًاعيار 18: 591 إلى 592 جنيهًاعيار 14: 459 إلى 461 جنيهًاعيار 12: 394 إلى 395 جنيهًاالأونصة: 24489 إلى 24560 جنيهًاالجنيه الذهب: 5512 إلى 5528 جنيهًاكيلو الذهب: 787429 إلى 789714 جنيهًاثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصريالوحدة: السعرعيار 24: 801.04 جنيهعيار 22: 734.30 جنيهعيار 21: 700.93 جنيهعيار 18: 600.79 جنيهعيار 14: 467.28 جنيهعيار 12: 400.52 جنيهعيار 9: 300.39 جنيهأوقية الذهب: 24912 جنيهًاجنيه الذهب: 5607 جنيهاتكيلو الذهب: 801045 جنيهًا