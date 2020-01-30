أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2020
الخميس 30/يناير/2020 - 07:52 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 787 إلى 790 جنيهًا
عيار 22: 722 إلى 724 جنيهًا
عيار 21: 689 إلى 691 جنيهًا
عيار 18: 591 إلى 592 جنيهًا
عيار 14: 459 إلى 461 جنيهًا
عيار 12: 394 إلى 395 جنيهًا
الأونصة: 24489 إلى 24560 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5512 إلى 5528 جنيهًا
كيلو الذهب: 787429 إلى 789714 جنيهًا
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة: السعر
عيار 24: 801.04 جنيه
عيار 22: 734.30 جنيه
عيار 21: 700.93 جنيه
عيار 18: 600.79 جنيه
عيار 14: 467.28 جنيه
عيار 12: 400.52 جنيه
عيار 9: 300.39 جنيه
أوقية الذهب: 24912 جنيهًا
جنيه الذهب: 5607 جنيهات
كيلو الذهب: 801045 جنيهًا
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 787 إلى 790 جنيهًا
عيار 22: 722 إلى 724 جنيهًا
عيار 21: 689 إلى 691 جنيهًا
عيار 18: 591 إلى 592 جنيهًا
عيار 14: 459 إلى 461 جنيهًا
عيار 12: 394 إلى 395 جنيهًا
الأونصة: 24489 إلى 24560 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5512 إلى 5528 جنيهًا
كيلو الذهب: 787429 إلى 789714 جنيهًا
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة: السعر
عيار 24: 801.04 جنيه
عيار 22: 734.30 جنيه
عيار 21: 700.93 جنيه
عيار 18: 600.79 جنيه
عيار 14: 467.28 جنيه
عيار 12: 400.52 جنيه
عيار 9: 300.39 جنيه
أوقية الذهب: 24912 جنيهًا
جنيه الذهب: 5607 جنيهات
كيلو الذهب: 801045 جنيهًا