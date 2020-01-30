نيكي ينخفض ‭%0.41‬ في بداية التعامل ببورصة طوكيو

انخفض مؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وهبط «نيكي» ‭0.41‬ في المئة إلى 23284.58 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المئة إلى 1693.65 نقطة.يذكر أن مؤشر «نيكي» القياسي صعد في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء، حيث ارتفع 0.40 في المئة إلى 23309.32 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة إلى 1695.65 نقطة.ويشار إلى أن مؤشر «نيكي» القياسي انخفض، أمس الأول الثلاثاء، في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث هبط 0.93 في المئة إلى 23126.93 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المئة إلى 1687.53 نقطة.