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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الخميس 30/يناير/2020 - 07:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.

وأشار الخبراء إلى أن طقس اليوم بالسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب الملاحة البحرية والرياح تنشط أقصى الغرب، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19

شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 18

طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

سيوة الصغرى 05 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20

دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

السويس الصغرى 11 والعظمى 18

العريش الصغرى 09 والعظمى 19

رفح الصغرى 09 والعظمى 18

رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

نخل الصغرى 02 والعظمى 19

نويبع الصغرى 10 والعظمى 20

طابا الصغرى 08 والعظمى 18

كاترين الصغرى 05 والعظمى 13

الطور الصغرى 13 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 10 والعظمى 23

مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20

المنيا الصغرى 05 والعظمى 20

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21

قنا الصغرى 06 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23

أسوان الصغرى 09 والعظمى 22

أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 21

الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 23

شلاتين الصغرى 12 والعظمى 23

أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 22

حلايب الصغرى 13 والعظمى 21

رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21

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