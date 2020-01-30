الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.وأشار الخبراء إلى أن طقس اليوم بالسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب الملاحة البحرية والرياح تنشط أقصى الغرب، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة.فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 09 والعظمى 19شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 18طنطا الصغرى 10 والعظمى 18دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18مطروح الصغرى 11 والعظمى 19السلوم الصغرى 09 والعظمى 17سيوة الصغرى 05 والعظمى 18بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20دمياط الصغرى 11 والعظمى 19الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19السويس الصغرى 11 والعظمى 18العريش الصغرى 09 والعظمى 19رفح الصغرى 09 والعظمى 18رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20نخل الصغرى 02 والعظمى 19نويبع الصغرى 10 والعظمى 20طابا الصغرى 08 والعظمى 18كاترين الصغرى 05 والعظمى 13الطور الصغرى 13 والعظمى 20شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22الغردقة الصغرى 10 والعظمى 23مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20المنيا الصغرى 05 والعظمى 20أسيوط الصغرى 05 والعظمى 20سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21قنا الصغرى 06 والعظمى 22الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23أسوان الصغرى 09 والعظمى 22أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 21الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 23شلاتين الصغرى 12 والعظمى 23أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 22حلايب الصغرى 13 والعظمى 21رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21