ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» لـ170 متوفيًا و7711 مصابًا بالصين

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل لها، بحسب وسائل إعلام صينية، بارتفاع عدد ضحايا فيروس «كورونا» الجديد، ال إلى 170 حالة وفاة.وقالت وسائل الإعلام الصينية إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 7711 حالة.ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن، وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق؛ لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه، مثل مدى خطورته، ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتًا في بعض الحالات.