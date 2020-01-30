المعاينة تكشف ملابسات سرقة شقة طبيب بالجيزة

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة طبيب تعرضت للسرقة، وتبين أن المتهمين استخدموا آلة حادة في كسر باب الشقة، حيث تم العثور على آثار عنف بالباب، وتمكنوا من الدخول مستغلين غياب المقيمين بها، ثم أحدثوا كسرًا بالخزينة، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية المجاورة، لكشف المتهمين بسرقة الخزينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من طبيب، أفاد فيه باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أن مرتكبي الواقعة استولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الخزينة، مستغلين غياب المقيمين بالشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.