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عالم

«الجارديان»: العائدون من الصين محتجزون 14 يومًا فى الحجر الصحى

الخميس 30/يناير/2020 - 03:08 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عاد المئات من البريطانيين من الصين بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد ويتوقع أن يظلوا قيد المتابعة الصحية فترة تصل إلى 14 يومًا وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان".

وستحمل آخر رحلة لشركة الطيران البريطانية "بريتيش إيروايز" من بكين وشنغهاي على متنها 200 بريطاني من مقاطعة ووهان.

وسيتم طلب الحصول على توقيع المسافرين على أوراق تؤكد موافقتهم على الخضوع للمتابعة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل السماح لهم بمغادرة المكان إلى مقار سكنهم، ولن يتم السماح لأي شخص تبدو عليه ملامح المرض بالسفر إلى مقر إقامته سواء داخل أو خارج لندن، وفق ما ذكر مقر رئاسة الحكومة في داوننج ستريت.

وقال عدد من أعضاء الحكومة البريطانية الذين درسوا أمر العائدين من الصين فيما يتعلق بإقامتهم في أحد الفنادق أو القواعد العسكرية خلال فترة العزل، لكن بعد اجتماع لجنة الطوارئ "كوبرا" بعد ظهر يوم الأربعاء، الذي رأسه وزير الصحة مات هانكوك، فمن المعروف الآن أنه سيتم نقلهم على متن إحدى الطائرات العسكرية إلى إحدى القواعد في مدينة أوكسفوردشير حيث سيتم نقلهم إلى إحدى المباني التابعة لهيئة الصحة الوطنية ليجري متابعتهم وعلاجهم إذا ظهرت عليهم أعراض المرض.

وفي الوقت الذي تزايد فيه التدافع بين الرعايا الأجانب للخروج من الصين فإن الجدال لا يزال جاريًا بسبب حقوق العائلات البريطانية التي يكون أحدهم من حاملي الجوازات الصينية للسفر خارج الصين، وهناك البعض من حاملي الجنسيتين الصينية والبريطانية يواجهون مأزقًا في منطقة ووهان حيث انطلق الفيروس على الرغم من أن أحبائهم سيعودون إلى وطنهم.

وذكرت الصين أن، السياسة لا تعترف بأصحاب الجنسيات المزدوجة والتي تعني أن بعض العائلات سيتم تفرقتهم مثل حالة زوجين أنجبا طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وتعيش في منطقة ووهان نفسها حيث سيكون الأمر بالنسبة للعائلة "أسوأ كابوس".

وبلغ أعداد من لقوا حتفهم نتيجة الفيروس 133 شخصًا وبلغ عدد المصابين نحو 6000 على مستوى العالم بمن فيهم مصابين في دول مثل فنلندا وفرنسا وأستراليا، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة من هذا المرض أكثر من الحالات التي أصيبت بمرض سارس عام 2003.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن 130 شخصًا جرى الكشف عليهم ولم يتم تأكيد إصابة أي منهم بهذا المرض.

وسعى هانكوك إلى طمأنة الشعب نتيجة انتشار المرض بتصريحاته أن العائدين إلى بريطانيا سيتم وضعهم في الحجر الصحي ليحصلوا على المتابعة الصحية.

وقال الوزير: "نعمل الآن بجد لوصول المواطنين البريطانيين للوطن من ووهان، إن الأمن العام له أهمية كبرى لدينا، أي شخص سيعود من ووهان سيتم عزله لمدة تصل إلى 14 يومًا بما يتطلبه الأمر من رعاية صحية".

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