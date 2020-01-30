ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الصين إلى 169 شخصًا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الخميس، إلى 169 شخصًا على الأقل.جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.كما تم تسجيل 1032 حالة إصابة بالفيروس في الإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن، وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق؛ لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه، مثل مدى خطورته، ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتًا في بعض الحالات.