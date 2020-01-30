نيابة التبين تحيل لص التكاتك بالتبين للمحاكمة

أمرت نيابة التبين، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة سرقة مركبات التوك توك وبيعها بثمن بخس.بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده بأنه أثناء مرور قوة من رجال مباحث قسم شرطة التبین تنامى لسمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر التقى رجال المباحث مع "ت.م"، 39 سنة، سائق توك توك والذي قرر أنه أثناء سيره بالدراجة البخاریة قیادته "توك توك" بمنطقة الشارع الجدید ـ دائرة القسم - استوقفه أحد الأشخاص -أدلى بأوصافه التقریبیة- وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ وفور وصولهما فوجئ به يلقى مسحوق الشطة على وجهه، واستولى منه على الدراجة البخارية قيادته ولاذ بالفرار.وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف أمكن القبض عليه أثناء استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وتبين أنه "م. ر"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كيس داخله مسحوق "الشطة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة واتهمه بسرقته بالإكراه.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي اتخذت قراها السابق.