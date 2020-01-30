انطلاق عرض «ذا فويس سينيور» أواخر مارس المقبل

يستعد صناع «ذا فويس سينيور» إلى عرض حلقات البرنامج المختص باكتشاف المواهب الغنائية فوق الـ60 عامًا، وذلك في أواخر شهر مارس المقبل.وعلمت «الدستور»، أن صناع البرنامج يحضرون هذه الايام للحلقات الأولى التي من المنتظر أن يتم تسجيلها هذه الفترة، وذلك لعرضها عقب انتهاء الحلقة الاخيرة من برنامج «ذا فويس كيدز»، الذي يُعرض الآن.ويضم البرنامج عددًا كبيرًا من النجوم في اللجنة التحكيمة وهم نجوى كرم، وهاني شاكر، وملحم زين، وسميرة سعيد، ومن المنتظر أن يتم عرض البرومو الدعائي له خلال أيام قليلة.ويُعد البرنامج نافذة جديدة لاكتشاف المواهب الغنائية، حيث يشارك فيه من تعدوا الـ 60 عامًا، والذين يطمحون لاكتشاف مواهبهم الغنائية.