محاكمة 12 شخصًا بتهمة تزوير امتحانات الثانوية.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الخميس، محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي.وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات شيماء.م، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة.م، 21 عاما، طالبة، وإسراء.س، 22 عاما، طالبة، ومنى.م، 23 عاما، طالبة، وكوثر.م، 22 عاما، طالبة، وآية.م، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة.س، 20 عاما، طالبة، ومروة.ج، طالبة، بالاشتراك مع يوسف.أ، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر.ع، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن.م، 17 عاما، طالب، ويوسف.م، 17 عاما، طالب، بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية «نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى» بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأضافت شهادة نهلة.ص، مديرة المدرسة، إنه قد أُصدر قرار من وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها، وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.