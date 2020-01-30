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سياسي

«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه

الخميس 30/يناير/2020 - 12:20 ص
النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
مني هيبة
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أكد مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، أن صافي العائد السنوي للمزارع من محصول فدان قصب السكر يجاوز نحو 9 آلاف جنيه، ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، الذي يطالب فيه بزيادة سعر توريد قصب السكر.

وأشار المجلس في رده على النائب، إلى أنه يقوم بإعداد دراسة سنوية لتكاليف وعائد فدان القصب، في ضوء تطور قيمة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الميكنة والعمالة والقيمة الايجارية، لعرضها على اللجنة الوزارية للانتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء ذلك يتم تحديد سعر القصب المورد، ويتم إعلانه رسميًا على الزراع.

وارفق المجلس في رده على النائب صورة من الدراسة التي أعدها حول التكلفة الإجمالية للفدان في العام الماضي والعائد الصافي منه، وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة الفدان في ذلك العام بلغت نحو 19.6 ألف جنيه، فيما بلغ إيراد الفدان الواحد نحو 28.8 ألف جنيه، وهو ما يعني أن صافي العائد الذي حصل عليه المزارع من الفدان الواحد في هذا العام قد بلغ 9.184 ألف جنيه.
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه
«الزراعة» للبرلمان: صافى أرباح فدان القصب تجاوز 9 آلاف جنيه

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