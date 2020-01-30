الاحتلال يشن غارتين على وسط قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال غارتين على قطاع غزة، مساء الأربعاء، بعد زعمهم إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على أراضيها دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعًا عسكريًا لحركة حماس وأرضا زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة ما خلف أضرارًا مادية دون إصابات.وقبل ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.وذكرت مصادر فلسطينية، أمس الأربعاء، أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخًا على أرضا زراعية في شمال قطاع غزة دون إصابات.يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.