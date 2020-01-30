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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة العالمية: 71 مليون زائر لأفريقيا في عام 2019

الخميس 30/يناير/2020 - 12:19 ص
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية
فاتن غلاب
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أصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) أحدث بياناتها عن أعداد واتجاهات السياحة الدولية، والتي تشير إلى أن الوافدين الدوليين إلى وجهات أفريقيا وصلوا إلى 71 مليون في عام 2019، بنمو بلغت نسبته 4 ٪ مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت المنظمة أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار الأعوام المقبلة، حيث أعلنت عن التزامها بدعم وجهاتها الأفريقية لتنمية قطاعات السياحة لديها بطريقة مسؤولة ومستدامة.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار، في الشهر المقبل، المنتدى العالمي الأول للاستثمار السياحي لمنظمة السياحة العالمية في أفريقيا، وهو حدث تاريخي بالنسبة للقارة وقطاع السياحة فيها.

وكشفت منظمة السياحة العالمية أن السياحة والاستثمار في التنمية الأفريقية احتل مركز الصدارة في معرض FITUR السياحي في مدريد هذا الأسبوع الماضي.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة العالمية زوراب بوليكشفيلي: «إن الصناعات الإبداعية، بما في ذلك صناعة الأزياء المزدهرة والثقافة وفن الطهو كلها عوامل جذب متزايدة، إنهم يشجعون الزوار على رؤية جانب آخر لأفريقيا، إن الاستثمار في هذه القطاعات سوف يدر أرباحًا، ليس فقط للمستثمرين أنفسهم، ولكن أيضًا على قدم المساواة أو أكثر أهمية للمجتمع الأفريقي ككل».

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