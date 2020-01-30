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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وائل نيل يروى «حكايات البعد واللقاء» فى إصدار جديد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:18 ص
حكايات البعد واللقاء
حكايات البعد واللقاء
آلاء حسن
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صدر حديثًا للصحفي والكاتب وائل نيل، كتاب «حكايات البعد واللقاء» عن دار دَوِّن للنشر والتوزيع، والذي تم طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، ويتناول الكتاب العديد من الموضوعات والتفاصيل المرتبطة بالحكايات الإنسانية.

ويعد «حكايات البعد واللقاء» هو الكتاب الخامس لـ «نيل»، ويركز الكاتب كذلك من خلال مقالاته وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النفس البشرية وما تحمله من مبهجات ومتاعب.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:«إلى كل طرقات البعد التي جمعت شخصين وقت الوداع، إلى أوقات الفراق المُتعبة، والخوف من الذكريات، إلى مشاهد النهايات الحزينة في الأفلام، ومقاطع الأغنيات التي التصقت بجدران قلوبنا، ورعشة أصواتنا عند الفراق.

إلى أسى انفلات أيادينا، والالتفاتة الأخيرة بعد كلمة سلام، والدمعة التي هربت رغم محاولات التماسك والادعاء.

إلى كل التفاصيل والأمنيات الحزينة، وكل ما بقي بعد الوداع».

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