التصريح بدفن جثة عاطل عثر عليه مقتولًا داخل مسكنه بالجيزة

صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بدفن جثة عاطل عثر عليه مقتولًا داخل مسكنه فى الجيزة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب عاطل عن العمل، مصابًا بعدة طعنات، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.