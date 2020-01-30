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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحرالأحمر يكشف تفاصيل القبض على رئيس مرسى علم

الخميس 30/يناير/2020 - 12:09 ص
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
كتب- علي عواد
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تحدث اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن القبض على العميد المهندس إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم، لاتهامه بتقاضية رشوة مالية مقابل إنهاء تراخيص بالمخالفة للقانون.

وقال «حنفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «Mbc مصر»، إن رئيس مدينة مرسى علم قام بالتحايل لاستخراج التراخيص، للحصول على مايسعى إليه.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المتهم تم تعينه رئيسًا للوحدة المحلية منذ شهر أكتوبر 2019، قائلًا: «المتهم تولى منصبه منذ أقل من 6 شهور أي قبل أن أتولي منصبي محافظًا للبحر الأحمر»، كاشفًا أن المتهم نُقل من محافظة السويس، إلى محافظة شمال سيناء ثم رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأوضح اللواء حنفى أن هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة الرقابية في حدوث مثل هذه الحالات، حيث قام الجهاز بمراجعة كافة القرارات الخاصة برئيس المدينة واتخاذ اللازم بها، وقام المتهم بالتحايل لاستخراج التراخيص بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، نافيًا في الوقت ذاته القبض على مدير الإدارة الهندسية أيضًا.

يذكر أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض، صباح أمس الأربعاء، على رئيس مدينة مرسي علم العميد مهندس إيهاب فرغلي، وذلك لتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعقب عملية الضبط أعلن محافظ البحر الأحمر أنه لا تستر على أي فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية.

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