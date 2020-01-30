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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الطاقة الجزائرى يتوقع تقديم موعد اجتماع وزراء أوبك

الخميس 30/يناير/2020 - 12:05 ص
محمد عرقاب
محمد عرقاب
وكالات
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توقع محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، تقديم موعد اجتماع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من مارس إلى فبراير المقبل، بهدف دراسة الخطوات اللازمة لضمان استقرار سوق النفط العالمية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن المناقشات تجري بين دول أوبك، وأن القرار قد يتخذ خلال الأيام المقبلة بشأن الاجتماع.

جاء تعليق عرقاب ردًا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية عن تأثير انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على سوق النفط العالمية.

كانت أسعار النفط العالمية قد سجلت تراجعا كبيرًا خلال الأيام السابقة على خلفية تفشي الفيروس في الصين وظهوره في عدد كبير من الدول بعد ذلك، بسبب المخاوف من تأثير الأزمة على الطلب العالمي على الطاقة، وعادت الأسعار إلى الارتفاع خلال اليومين الماضيين لتسترد جزءًا من خسائرها السابقة.

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