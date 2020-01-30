4 طائرات جديدة تنضم لأسطول مصر للطيران خلال شهر فبراير

كشفت مصادر خاصة بشركة مصر للطيران لـ«الدستور»، أن الشركة سوف تتسلم 4 طائرات جديدة خلال شهر فبراير، بمعدل وصول طائرة كل أسبوع، وذلك ضمن الصفقة المبرمة لطائرة من طراز إيرباص A320ne، ذات حروف SU_GFK، داخل مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، والتي تعاقدت عليها مصر للطيران في عام 2017، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران.وقالت المصادر إن الصفقة تضم 8 طائرات من نفس الطراز سوف تصل تباعًا، ومن المقرر إقامة حفل ضخم بمطار القاهرة الدولي خلال النصف الأول من فبراير احتفالًا باستقبال الطائرات بالتزامن مع وصولهم لمطار القاهرة الدولي، بحضور سفراء فرنسا وكندا وعدد من المسؤولين عن صناعة الطيران.وكانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبي للطيران في عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلي، وتم مؤخرا خلال عام 2019، في معرض دبي أيضًا إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo، والمقرر انضمامهم قريبًا إلى أسطول مصر للطيران.وتتميز الطائرة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo، بسعة مقعدية تتراوح ما بين 150 ‪ إلى 180 راكبًا، ومزودة بمحركات الجيل الأخير، وتوفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن، وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى التقليل من تكاليف الصيانة.