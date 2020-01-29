ندوات خاصة لصناع «الإسكندرية للفيلم القصير»

شهدت عروض اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضور سيف الجابرى مخرج فيلم "خام" المشارك فى المسابقة الروائية، وصناع فيلم "أونيرو" المشارك فى مسابقة الطلبة.وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الناقد والصحفى محمد نبيل، تحدث خلالها مخرج فيلم "خام" عن تجربته الاخراجية الأولى كمخرج ومنتج، وبالرغم من عدم دراسته للإخراج، إلا إنه حاول تعيلم نفسه، وإنه حاول تقديم عمل فنى يتم استقباله بأكثر من صورة، مشيرا إلى إنه يعمل حاليا على إخراج فيلمه الثانى.أما فرح، شهد، مريم وسارة مخرجات فيلم "أونيرو" فقد أشتركن فى إخراج الفيلم وموننتاجه بشكل جماعى، ورفضن إن يكون هناك تخصص لكل قسم، حيث إنه يعبر عن وجهة نظر كل واحدة بشكل متفاوت، وإن حادث وفاة كان وراء قرار تقديم الفيلم.مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.