محمد الطوخي يستعد لتصوير «بنتي حبيبتي»

يستعد المطرب والملحن محمد الطوخي لتصوير أغنية جديد بعنوان "أنا وبنتي"، وذلك خلال الاسبوع المقبل، والأغنية من كلمات عصام حسني وتوزيع أسامة عبد الهادي وإخراج محمد القاضي، وجار حاليًا معاينة أماكن التصوير.وأحيا الطوخي مؤخرًا حفل غنائي ضخم بمعهد الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة فرقة المايسترو حمادة الموجي، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من الاغاني، منها "هسكنك يا مصر" كلمات أحمد فؤاد نجم الحان محمد الطوخي "جاه سيدنا محمد "بالاشتراك مع المبتهل محمدي، كلمات وائل هلال الحان محمد الطوخي، وأغنية المطربة انغام "دلوقتي أحسن" وهي من كلمات عصام حسني والحان محمد الطوخي، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأغنيات لوردة وعبد الحليم ومحرم فؤاد.