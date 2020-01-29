نسرين طافش لـ«كلام ستات»: «مش كل الناس سعداء بنجاحك»

علّقت الفنانة السورية «نسرين طافش» على الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الشائعات هي ضريبة النجاح، ولا بدّ أن يكون الفنان لديه وعي بالتعاطي مع أي شائعة.أضافت خلال لقائه في برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية on e: "الشائعة استحالة تخرج عن إنسان فاشل وقاعد في منزله، فالناجح مصاب، ولو لم يكن هناك شائعة سيعلقون على مشكلة وغيرها".تابعت: "أحببت فيديو لأوبرا وينفري قالت فيه مش كل الناس سيكونون سعداء لنجاحك"، مشيرة إلى أنها تأخذ كل الأمور ببساطة ولا تحمل الأشياء أكثر مما تحتمل.