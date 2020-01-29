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مصر

«الوطنية للتدريب» تستقبل وزيرة الهجرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:30 م
الوطنية للتدريب
الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للقاء نواب المحافظين الجدد ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف المعد لهم، وعقد بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الأكاديمية.

رحبت الدكتورة رشا راغب بالسفيرة نبيلة مكرم، موضحة أن البرنامج المكثف لتدريب نواب المحافظين الجدد، تناول العديد من المجالات التدريبية، وتحدثت عن الرؤية التي سيقوم من خلالها نواب المحافظين بدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة في محافظات مصر المختلفة، وإعداد دراسات جدوى لها، ولاقى ذلك ترحيبًا من وزيرة الهجرة لعرض هذه الرؤية ومناقشتها مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج للقيام بتنفيذها والنهوض بالاقتصاد الوطني.

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، باتجاه الدولة للاهتمام بالشباب وحرصها على أن يتولى مناصب قيادية بالدولة بعد تأهيلهم وتدريبهم، مضيفة أن اختيار الرئيس 23 نائبا للمحافظين من الشباب يعد خطوة جريئة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، وأن الدولة المصرية حريصة على تمكين الشباب ودمجهم في قطاعات الدولة المختلفة، كما استعرضت تجربة الوزارة في الحملة الرئاسية "مراكب النجاة"، ودور الحملة في دعم الشباب بتوفير التدريب وفرص العمل بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال، داعية نواب المحافظين لتكوين مجموعات عمل من شباب المحافظات وإدماجهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عبر المستشار لاشين إبراهيم، عن سعادته بالتواجد بالأكاديمية، وعن الجهد المبذول لتدريب وتأهيل الشباب وخاصة نواب المحافظين الجدد، وتحدث خلال لقاءه بهم عن دور الهيئة.

جرى عقد بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والهيئة، وذلك إدراكًا من الهيئة لدور الأكاديمية للعمل على تأهيل وتطوير العنصر البشري بمصر وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة، ويهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية خاصة بطبيعة عمل الهيئة وتدريب قيادتها وموظفيها وتأهيلهم للقيادة مع التوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها الدولة المصرية، وستتم إقامة فاعليات دورية مشتركة، وكذلك سيقوم ذو الخبرة من الهيئة بتقديم بعض البرامج التدريبية التي ستنفذها الأكاديمية في مجال البرامج الإدارية كالإدارة المحلية.

جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدريب الـ23 نائبا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

عن الهيئة أنشئت طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017 وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، ولتكون بديلًا عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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