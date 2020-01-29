علاء الدين حيدر مستشارًا إعلاميًا لـ«المؤتمر»

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، تعيين علاء الدين أحمد حيدر مستشارا إعلاميا لرئيس الحزب وعضوا بالهيئة العليا للحزب ليكون مسئولا عن مباشرة أعماله في ضوء لائحة العمل الحزبي.وكان حزب المؤتمر، قد أصدر عددًا من القرارات في إطار إعادة هيكلة الحزب في الآونة الأخيرة بتعيين عطية محمد، أمينا عاما لمحافظة جنوب سيناء للحزب، وتعيين وليد محمد سليم أمينا عاما لمحافظة بني سويف للحزب، وتعيين علي فايز بدوي رئيسا لمجلس أمناء محافظة بني سويف ورئيسا للمركز الإعلامي بالأمانة العامة المركزية.وشارك حزب المؤتمر، في الحوار الوطني للأحزاب حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي نظمها حزب مستقبل وطن.