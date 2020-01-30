«صحة مطروح»: لم نرصد أي إصابات بـ«كورونا» وما تم تداوله «شائعة»

ردت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي لها، على ما أثير من شائعات بشأن وجود اشتباه في حالة إصابة بمرض فيروس «كورونا»، مؤكدة تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة.وقال البيان إنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أي حالات وبائية مشتبه بها من أي نوع، كما أنه يتم تطبيق أعلى معايير اليقظة والتقصي والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء في جميع المستشفيات.وفي وقت سابق أكد الدكتور إبراهيم محمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مديرية الصحة اتخذت الإجراءات الاحترازية، بعد ظهور فيروس كورونا، كما عملت على تنشيط غرف الترصد.واستقبل مستشفى الحميات "أحمد. ج"، 48 سنة، بعد وصوله محافظة مطروح، من أداء مناسك العمرة، لتقييم حالته حيث إنه كان يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة وتم تقييم الحاله وتشخيصها التهاب تنفسي شديد "ساري" وتم إعطائه العلاج المناسب وتحسنت حالته، واستبعد الأطباء إصابته بفيروس «كورونا».