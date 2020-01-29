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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:13 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور - هبه عويضه
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نظم مجلس الإعلام الريفي التابع لوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، قافلة مجمعة بإدارة بهيج الزراعية بالإسكندرية، شملت وزارة الصحة متمثلة في الوحدة الصحية ببهيج، وعدد من المسئولين بالإدارات المختلفة بالإسكندرية.

وضمت القافلة الدكتور مصطفى كامل البخشوان، رئيس هيئة المكتب لمجلس الإعلام الريفي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف العجمي، وصفوت سعد صبري مدير عام المجلس القومي للسكان، والدكتورة أمل فوزي من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري.

وتضمنت القافلة، قافلة طبية بجميع التخصصات لأهالي قرية بهيج، وقافلة للطب البيطري للكشف على الحيوانات بالمزارع وفي منازل الأهالي، بالإضافة إلى ندوة توعوية من خلال وزارة الأوقاف، وجاءت تلك القافلة تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)
«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)
«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)
«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)

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