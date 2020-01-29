«الإعلام الريفى» ينظم قافلة مجمعة بقرية بهيج غرب الإسكندرية (صور)

نظم مجلس الإعلام الريفي التابع لوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، قافلة مجمعة بإدارة بهيج الزراعية بالإسكندرية، شملت وزارة الصحة متمثلة في الوحدة الصحية ببهيج، وعدد من المسئولين بالإدارات المختلفة بالإسكندرية.وضمت القافلة الدكتور مصطفى كامل البخشوان، رئيس هيئة المكتب لمجلس الإعلام الريفي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف العجمي، وصفوت سعد صبري مدير عام المجلس القومي للسكان، والدكتورة أمل فوزي من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري.وتضمنت القافلة، قافلة طبية بجميع التخصصات لأهالي قرية بهيج، وقافلة للطب البيطري للكشف على الحيوانات بالمزارع وفي منازل الأهالي، بالإضافة إلى ندوة توعوية من خلال وزارة الأوقاف، وجاءت تلك القافلة تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.