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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

شريف دسوقي يتعاقد على «النصابين» وينتظر «2 طلعت حرب»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:13 م
الفنان شريف دسوقي
الفنان شريف دسوقي
حسين الجندي
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كشف الفنان شريف دسوقي، عن تعاقده مع شركة العدل جروب، للمشاركة في مسلسل "النصابين" والذي يعرض في سباق شهر رمضان المقبل 2020، مؤكدا في تصريحاته لـ"الدستور"، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ خلال أيام وبالتحديد في الثالث من فبراير المقبل، تصوير أحداث العمل، معبرا عن سعادته بالتعاون مع كل فريق المسلسل.

في نفس السياق بدأت المخرجة كاملة أبو ذكرى، معاينة ديكورات وأماكن تصوير مسلسل "النصابين"، استعدادا لانطلاق التصوير، ويشارك في بطولته النجم آسر ياسين ونيللي كريم وآخرون، وهو التعاون الإنتاجي المشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبي.

وقال دسوقي، إنه انتهى من تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "2 طلعت حرب" والذي يقوم بإخراجه المخرج مجدي أحمد علي، مؤكدا أنه دور مختلف عليه تماما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف دسوقي، هو مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم ياسر جلال، من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان، وينتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" على منصة watched أول فبراير المقبل.
شريف دسوقي يتعاقد على «النصابين» وينتظر «2 طلعت حرب»
شريف دسوقي يتعاقد على «النصابين» وينتظر «2 طلعت حرب»

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