جوجل تغلق جميع مكاتبها في الصين بسبب تفشي فيروس «كورونا»

أعلنت شركة جوجل أنها ستغلق بشكل مؤقت كل مكاتبها فى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا، وقالت الدكتورة عزة عبد الوهاب، المواطنة المصرية المقيمة فى مدينة ووهان الصينية، إن الدراسة تم تأجيلها لأجل غير مسمى، لافتة إلى أن الحركة الناس تكون قليلة خلال فترة النهار.وأضافت عزة عبد الوهاب، فى مداخلة ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن أعداد المصابين في المدينة معقل فيروس كورونا، تتزايد، مشيرة إلى أن المستشفيات التى تحدثت عنها الحكومة الصينية لمواجهة المرض لم تنتهي حتى الآن.وتابعت قائلة:"العرب والمصريين يرفضون الوجبات التى توضع على المنازل فى المدينة، نظرا للخوف الشديد من انتقال العدوى، خاصة أن هذه الوجبات تعد فى مطاعم صينية، معتمدين على ما تم تخزينه قبل إعلان الحجر الصحى فى المدينة".ومع انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، سعت العديد من الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا لتقديم مختلف المساعدات التى يمكنها القيام بها، وذلك بين التبرع بمبالغ نقدية لجهود الإغاثة أو توفير بعض الأجهزة والاحتياجات التى يحتاجها العاملون على أرض الواقع، وفيما يلى نرصد أبرز محاولات تبرع شركات التكنولوجيا.شركة مايكروسوفت:أعلنت مؤخرًا مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس الخيرية، المملوكة لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته، عن تخصيص 10 ملايين دولار على وجه السرعة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا فى الصين ودول إفريقيا.شركة أبل:قال تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل عبر تغريدة على موقع تويتر، إن شركته ستتبرع لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا، وأعلن كوك أن شركته ستتبرع للمجموعات فى الميدان، والتى تهتم بدعم المتأثرين من فيروس كورونا.شركة تينسنت Tencent الصينية:كشفت شركة صناعة الألعاب الصينية أنها ستتبرع بمبلغ 300 مليون يوان لشراء الأقنعة والمطهرات واللوازم الطبية الأخرى.شركة تسلا الأمريكية للسيارات:قدمت شركة تسلا لعملاء سياراتها الكهربائية فى البلاد ميزة لشحن بطاريات سياراتهم بشكل مجانى، وذلك حتى يتم حل الوضع، حيث كشف موقع Electrek التقنى، أن الشركة أخطرت عملاءها بالقرار عبر تنبيهات على شاشات السيارات، مشيرةً إلى اندلاع المرض على أنه "فترة غير عادية"، وتأمل أن تساعد هذه الخطوة أولئك الذين تحركوا بسياراتهم رغما عنهم، حيث لم يرغبوا فى استقلال وسائل النقل العام، حتى لا يزيدوا من خطر انتقال العدوى.شركات صناعة الهواتف الصينية:قدمت بعض الشركات الصينية الرئيسية المساعدة فى هذه الأزمة الكبيرة، حيث قامت إحدى الشركات بتوفير الدعم من خلال الأخبار فى الوقت الحقيقى عبر إحدى خدماتها الإخبارية، فضلا عن توفير الأجهزة الصحية، كما تبرعت شركة أخرى أيضا بمبلغ 300.000 يوان مخصص لإمدادات الطوارئ لمدينة ووهان، والتى سيتم استخدامها لشراء الأدوات والمواد واستكشاف طرق الوقاية لتجنب المزيد من انتشار العدوى.كما قامت إحدى شركات الاتصالات بتوفير مساعدة فى تكوين محطات 5G مكرسة لمستشفى جبل ووهان فولكان، وقامت ثالثة بالتبرع بملغ 4 مليون، كما تقوم إحدى الشركات بتوفير لوحات LCD والأجهزة مثل مكيفات الهواء والثلاجات وغسالات الصحون لمستشفى رايثيون.منصة التداول "بينانس":أعلنت منصة التداول بينانس عزمها التبرع بعشرة ملايين يوان (نحو 1.44 مليون دولار) لجهود مكافحة الفيروس، وتعهد المدير التنفيذى تشانج بينج تشاو للمنصة بالتبرع لجهود مكافحة فيروس كورونا القاتل، لكنه لم يكشف عما إذا كان التبرع فى شكل عملات رقمية أم نقود سائلة.خدمة "كريبيتال":أعلنت شركة خدمات بلوك تشين "كريبيتال" عن إطلاق حملة تبرعات للمساهمة فى جهود مكافحة الفيروس وشراء المستلزمات الطبية وأى احتياجات لضحايا "كورونا" فى ووهان، وأفادت كريبيتال أيضًا بأنها ستطلق منظومة تبرع مبنية على تكنولوجيا بلوك تشين من أجل شفافية وكفاءة أعلى فى تلقى أموال التبرعات مضيفة أنها ستقبل العملة الرقمية “تيثر” ضمن التبرعات.