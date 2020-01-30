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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الخميس 30/يناير/2020 - 01:27 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
صلاح حسنى
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علق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، علي واقعة ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات بمستشفى بنها الجامعي، بأن إدارة المستشفى أعدت مذكرة فور حدوث الواقعة، وتم العرض علي رئيس مجلس إدارة المستشفيات، واستدعاء الشهود لمناقشة ماذا حدث فعليًا.

وبدأت الواقعة بين طبيب جراحة العظام، ويدعى «م. ر»، وهو حاليًا بالمعاش، وكان يعمل رئيسًا للقسم من قبل، وبين طبيب تخدير يدعى «ا.ا»، حيث رفض طبيب التخدير إجراء عملية جراحية تثبيت فخذ لسيدة تبلغ من العمر 82 عامًا قبل احتجازها في العناية المركزة وتجهيزها طبيًا منعًا لحدوث أي طوارئ، وهو ما رفضه الطبيب الأول، ليقوم عقب ذلك طبيب الجراحة بالصياح في وجه زميله ولكمه في صدره، حتى وقع على طاقم التمريض متهمًا إياهم بعدم الفهم.

وقال استشاري التخدير بمستشفى بنها الجامعي «ا. ا»، إن طبيب جراحة العظام تعدى عليه، وعلى طاقم التخدير كله بالسب، وأنه لكمه في صدره داخل غرفة عمليات المستشفى، مرجعًا أسباب الواقعة إلى رفضه إجراء عملية لسيدة تبلغ من العمر 82 عامًا وتخديرها؛ لأنها تعاني من مشاكل بالكلى، ولابد من حجزها بغرفة عناية مركزة قبل إجراء العملية، تحسبًا لأي طارئ تتعرض له المريضة أثناء إجراء العملية.

وأوضح أن الطبيب زميله صاح في غرفة العمليات وتعدى عليه بالضرب هو وطاقم الممرضات، متهمًا إياهم بعد الفهم، قائلًا: «أنا هربيكم»، لافتًا إلى أنه تقدم بمذكرة وطاقم التخدير والتمريض إلى عميد الكلية لفتح التحقيق، لافتًا إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى التي صدرت من طبيب جراحة العظام، ولكن تم تقديم مذكرة ضده من قبل إلى رئيس الجامعة وعميد الكلية ولم يتم البت فيها.

فيما رفض الطبيب الجراح التعليق على الواقعة مؤكدًا أن التحقيق سيظهر الحقائق.

وكان الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، قد أحال للتحقيق واقعة حدوث مشاجرة بين اثنين من الأطباء داخل إحدى غرف العمليات، أسفرت عن تعدي إحداهما بالضرب على الآخر.

وقال «القاضي»، إنه فور حدوث المشاجرة والتراشق بالألفاظ تم إخراجهما، واستكمال العملية للمريض، ولم يؤثر ذلك على إجراء العملية وتقديم الخدمة للمريض الذي هو هدف المنظومة الصحية.

وأضاف «القاضي»، في تصريحات صحفية، أن هذا التصرف غير مقبول، وسيتم محاسبة المخطئ بكل حسم، مشيرًا إلى أنه فور علمه بالواقعة أرسل فريقًا للتحقيق، وإعداد مذكرة لتطبيق القانون.

وكانت مستشفى بنها الجامعي قد شهدت واقعة غريبة وهي حدوث مشاجرة بين أحد الأطباء بقسم الجراحة وآخر بالتخدير داخل غرفة العمليات انتهت بقيام طبيب الجراحة بالتعدي بالضرب على طبيب التخدير وعامل وممرضة.

وأكد الأطباء أنها ليست الواقعة الأولى لتعدي طبيب الجراحة على زملائه فهناك العديد من الشكاوى ضده بالتعدي على زملائه بالسب والقذف والضرب، وآخرهم شكوى بالشئون القانونية لرئيس الجامعة في أوائل ديسمبر الماضي، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مما ساعد على تكرار المشاجرات داخل غرف العمليات.

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