«الحماية المدنية» بقنا: الموافقة على ترخيص حضانتي أطفال

قال العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، إنه جرى الموافقة على ترخيص حضانتين للأطفال بمدينة نقادة هما (حضانة الجمعية الخيرية القبطية- حضانة الجمعية الخيرية الإسلامية بالمنشية) وذلك بعد توفير الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.وذكر العميد سامح بسيم، أنه تمت الموافقة على ترخيص الحضانتين مجانا تيسيرا لهما ولتخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها الترخيص، مضيفا أنه سيتم تدريب العاملين بهاتين الحضانتين مجانا أيضا وسيتم تدريبهم على طرق استخدام طفايات الحريق والتعريف بآليات مكافحة الحرائق والخطوات والإجراءات السليمة لمحاصرتها حال نشوبها والطريقة المثلى لإخلاء المحيطين بها وذلك لضمان سلامة الأفراد والمنشآت.