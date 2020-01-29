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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يكشف لغز اختطاف طالب في الإسماعيلية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مرتكبى واقعة اختطاف طالب لخلافات مالية فى الإسماعيلية. 

تلقى مركز أبو صوير بأمن الإسماعيلية بلاغا من سائق 51 سنة مقيم بناحية أبو خروع دائرة المركز بوجود خلافات مالية بين شقيقه محمد 42 سنة وموظف 52 سنة مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وآخر يدعى مسعد وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات إلا أنه لم يكن متواجدًا بمسكنه فطلب منهم انتظاره حتى عودته ولدى رفضهم طلب من ابنه طالب 17 سنة اصطحابهم لإحدى المقاهى لحين عودته فتوجه الأخير صحبتهم بالسيارة خاصتهم، وعدم عودته للمنزل واتهم الموظف ومسعد بإرتكاب واقعة خطف ابنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى الإسماعيلية والقليوبية عن قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص معصوم العينين لداخل إحدى العقارات السكنية بدائرة قسم الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالك العقار 46 سنة حلاق ومقيم بذات العنوان، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع سائق 37 سنة ومقيم بدائرة قسم عين شمس، وعامل  32 سنة مقيم بدائرة قسم الخصوص، وموظف 38 سنة ومقيم بدائرة قسم الخصوص، "فنى كاميرات" ومقيم بدائرة قسم المطرية، وعامل 31 سنة ومقيم بدائرة قسم المطرية، اختطفوا المجنى عليه من منطقة أبو صوير نطاق أمن الإسماعيلية نظرًا لوجود خلافات مالية بين خال زوجته ووالد المجنى عليه على إثر ذلك اتفق مع باقى المتهمين على التوجه لحل الخلاف مع والد المجنى عليه إلا أنه لم يتقابلوا معهم.

وأمكن ضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية) وكذا السيارتان المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من خال زوجته نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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