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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين لـ صالح جمعة: لا تعاند القدر واستغل الفرصة الأخيرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:49 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إنه من المحبين للاعب النادي الأهلي صالح جمعة، ووصفه بأنه حظي بفرص كثيرة من النادي الأهلي خاصة أنه كان غير منضبط خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فيلر، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير له أنه لا مكان لصالح جمعة في النادي، وبعدها اجتمع مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، واستطاعت اقناعه بإعطائه فرصة جديدة.

ووجه تامر أمين رسالة لصالح جمعة، قال فيها: «أبوس إيديك عشان مصلحتك حافظ على النعمة التي أعطاها الله لك في قدمك واسمها كرة القدم».

وأضاف: «انضبط خلال السنوات الباقية لك في الكرة واشتهر وبعدها اعتزل في سن الثلاثين وأفعل ما تشاء وأمامك اتجاهين إما أن تضع اسمك بحروف من نور وتكون وسط العلامات الكبيرة في كرة القدم مثل الخطيب وأبو تريكة وحازم إمام والذين بطلوا لعب ومازلنا لا ننساهم، أو أن تمحي اسمك من كرة القدم نهائيًا».

وتابع: «الظروف تساعدك وتقولك المكان محجوز لك فلا تعاند القدر وتعاند موهبتك لأن هذه هي الفرصة الأخيرة».

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