الصين تنفي ترحيل مواطنيها من مصر بسبب كورونا

نفت الحكومة الصينية اعتزامها إعادة جميع الصينيين المقيمين في مصر إلى بلدهم في خلال 5 أيام.جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، چاو چى شيان، مساء الأربعاء، حصلت "الدستور على نسخة منه، وذلك ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن.وقال المسئول الصيني، إن بعض وسائل الإعلام التي لم تحضر المؤتمر الصحفى، الذي عقدته السفارة أمس لعرض آخر مستجدات المتعلقة بفيروس كورونا وسياسة الصين تجاه هذا الأمر، نقلت بشكل غير مسئول وعلي خلاف الحقيقة، بأن الحكومة ستعيد جميع الصينيين في مصر إلى الصين.وشدد شيان على أن هذه المعلومة غير صحيحة تمام، مؤكدا أنه لم يقل أحد أو يشير إلى ذلك في المؤتمر الأمس.وأضاف: "ما تحدثنا عنه هو أن معظم السائحين الصينيين، حضروا إلى مصر في إجازات عيد الربيع التي ستنتهي في غصون 5 أيام، ومع نهاية العطلة، سيعود معظم السياح إلى الصين".وحث المتحدث باسم السفارة وسائل الإعلام على تحري الدقة، ونشر المعلومات الصحيحة والحقيقية عن سياسة بكين، في معالجة فيروس "كورونا".